Gelmini: «Forza Italia sarà all'opposizione del Governo Conte»

ROMA - Forza Italia sarà all'opposizione del governo Conte, lo ribadisce la capogruppo del partito alla Camera Mariastella Gelmini. «Dopo quasi 90 giorni di crisi post-voto, sembra ci siano i numeri per far nascere un esecutivo politico. Forza Italia sarà all'opposizione di questo esecutivo giallo-verde - pericolosamente a trazione grillina, a giudicare dal contratto programmatico - e incalzeremo gli amici della Lega affinché al centro ci sia il programma presentato dalla nostra coalizione agli italiani lo scorso 4 marzo».

SENTINELLE DEI CITTADINI - «Il presidente Berlusconi - aggiunge - ha a cuore i problemi reali del Paese. Per questo ci batteremo per pensioni più eque, per le famiglie, per le imprese, per i giovani, per la sicurezza e per tasse più basse».

Conclude la Gelmini: «Faremo battaglie dalla parte dei cittadini, saremo le loro sentinelle nelle Aule di Camera e Senato».