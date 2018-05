Pd: M5s-Lega votano a Strasburgo per aiuti a chi esce dall'euro

Roma, 31 mag. - "Mentre a Roma Di Maio e Salvini negano di voler far uscire l'Italia dall'euro a Strasburgo tutti gli eurodeputati grillini e leghisti votano compatti un emendamento che chiede aiuti ai Paesi che escono dalla moneta unica e i danni, perché restarvi per loro è 'insostenibile e intollerabile'. Non c'è da stupirsi poi della sfiducia dei mercati internazionali che sta distruggendo i risparmi degli italiani. Di Maio e Salvini dicano chiaramente quali sono le loro intenzioni". È quanto hanno dichiarato Patrizia Toia, capodelegazione degli eurodeputati Pd, e Mercedes Bresso, europarlamentare democratica vicepresidente del Gruppo S&D.

Nella votazione avvenuta mercoledì 30 nell'aula della plenaria di Strasburgo sul bilancio pluriennale dell'Ue gli eurodeputati grillini e leghisti, insieme alle forze euroscettiche di tutta Europa, riferiscono Toia e Bresso, "hanno votato un emendamento che 'chiede l'istituzione di programmi destinati agli Stati membri che intendono negoziare la loro uscita dall'euro in ragione del fatto che restarvi è diventato insostenibile e intollerabile; ritiene che siffatti programmi debbano prevedere una compensazione adeguata per i danni sociale ed economici arrecati dall'adesione alla moneta unica'".