Inflazione, brusca riaccelerazione nell'area euro: 1,9% a maggio

Roma, 31 mag. - Brusca riaccelerazione dell'inflazione nell'area euro, che all'1,9 per cento a maggio, secondo la stima preliminare di Eurostat, si ritrova improvvisamente vicina all'obiettivo ufficiale dell Bce. Ad aprile il caro vita aveva segnato una moderazione all'1,2 per cento. A trainare il rialzo il balzo dei prezzi sull'energia, al più 6,1% dai più 2,6% di aprile, mentre alimentari, alcolici e tabacchi hanno segnato un più 2,6%, mentre i servizi hanno registrato un più 1,6&.

Da rilevare tuttavia che l'inflazione di fondo, quella depurata dalle componenti più volatili, sebbene in rafforzamento all'1,1 per cento, dal più 0,7 per cento di aprile, resta su valori moderati.

La Bce ha come obiettivo ufficiale di stabilità dei prezzi una inflazione inferiore ma vicina al 2 per cento, non su un singolo mese però ma sulla media di 18 mesi circa. Da anni sta impartendo stimoli all'economia allo scopo di favorire un ritorno del caro vita a livelli più normali dopo una lunga fase di debolezza seguita alla crisi globale e dell'area euro, in cui si è sfiorata anche la deflazione.