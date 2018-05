Marcucci: governo Lega-M5s nasce molto debole

Roma, 31 mag. - Il governo Lega-M5s "nasce molto debole". Lo dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. "Se questa volta nasce per davvero, è in vista un governo molto debole, con il travaglio più lungo della storia della Repubblica. Un travaglio che da solo è già costato in modo esorbitante a tutti i cittadini italiani ed un braccio di ferro ferocissimo fino all'ultima poltrona".

"Il Pd - aggiunge - farà un'opposizione senza sconti ad una maggioranza paurosamente di destra, e lo farà a partire da domani nelle piazze di Roma e di Milano, per lo sconquasso che M5s e Lega sono già stati in grado di combinare".