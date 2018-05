Governo Conte, accordo tra Di Maio e Salvini. Tria all'economia

ROMA - «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S Lega». Si chiude così, con un laconico comunicato congiunto dei due leader, il lungo vertice pomeridiano fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ai quali si è aggiunto a metà strada il presidente del Consiglio in pectore Giuseppe Conte (che aveva dovuto rinunciare al suo primo tentativo dopo il rifiuto opposto dal presidente della Repubblica alla nomina di Paolo Savona ministro dell'Economia). Savona, secondo l'intesa gialloverde, dovrebbe essere spostato agli Affari europei. La poltrona di via XX settembre, secondo i nuovi accordi siglati fra Lega e Movimento 5 stelle, andrà a un altro tecnico: Giovanni Tria, economista, docente a Tor Vergata, che fonti parlamentari forse interessate segnalano come «scelto da Savona», mentre da osservatori di opposizione viene indicato come ministro «di Berlusconi», in particolare visto il suo rapporto con Renato Brunetta. Agli Esteri, a rassicurare alleati e istituzioni europee, Enzo Moavero Milanesi, già ministro agli Affari europei dell'esecutivo tecnico guidato da Mario Monti e poi, nello stesso ruolo, con Enrico Letta.

Con Brunetta è stato autore di un'analisi sulla situazione europea, dei quali è già interessante leggere i titoli di alcuni paragrafi: «Il surplus tedesco è il segno del fallimento dell'euro»; «Un grande piano di investimenti pubblici produttivi fuori dai parametri Ue»; ma anche «Dobbiamo poter stampare moneta», paragrafo che richiama le posizioni dei più critici sugli attuali equilibri europei e sui compiti della Bce: «(...) ciò che si propone - scrivevano Brunetta e Tria - è la monetizzazione di una parte dei deficit pubblici, destinata a finanziare, senza creazione di debito aggiuntivo, un ampio e generalizzato programma di investimenti pubblici (...)».

In suo recente scritto per Formiche.net dedicato proprio al «contratto» di programma M5S-Lega, il candidato ministro esprime in particolare una certa cautela sulla flat tax: «Sarebbe preferibile, tuttavia, contare meno sulle scommesse e far partire la riforma con un livello di aliquota, o di aliquote, che consenta in via transitoria di minimizzare la perdita di gettito, per poi ridurle una volta assicurati gli effetti sulla crescita». Sull'Iva Tria non vede la necessità di una manovra per evitarne l'aumento automatico definito nelle «clausole di salvaguardia», visto che il paventato effetto recessivo di tale aumento si avrebbe anche coi tagli alla spesa necessari per evitarlo.

A fine vertice, comunque, Salvini lascia la Camera diretto a Sondrio, l'ultimo impegno elettorale in agenda per la giornata e l'unico che si salva rispetto alla accelerazione che ha portato alla cancellazione di tutti gli altri. «Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie», scrive un prudente Salvini su Facebook. Carlo Cottarelli, il tecnico incaricato di formare il «governo neutrale», sale al Quirinale e rimette il mandato, Di Maio per il momento tace ma rilancia su Facebook l'appelo per la manifestazione del 2 giugno, lanciata inizialmente insieme alla minaccia di impeachment per Sergio Mattarella ma che a questo punto ha decisamente cambiato di segno politico. Non appena il mancato premier lascia il Quirinale, viene resa pubblica la nuova convocazione per Conte. E stavolta potrebbe essere quella buona, ma manca pur sempre il visto del Quirinale. Se tutto va come dovrebbe, giuramento domani e nuovo governo alla parata del 2 giugno.