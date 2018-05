Federal Reserve: «Politica in Italia ha reintrodotto rischi»

NEW YORK - Lael Brainard, membro del board della Federal Reserve, ha citato anche l'Italia in un suo discorso al Forecasters Club of New York. Stando al testo dell'intervento, ha detto che «gli sviluppi politici in Italia hanno reintrodotto qualche rischio». Per il governatore anche «l'incertezza sulle questioni commerciali crea nuvole all'orizzonte».

In termini di politica monetaria, per Brainard un rialzo graduale dei tassi è «appropriato» ed è probabile che ci sia una divergenza nelle azioni degli istituti centrali delle economie avanzate.