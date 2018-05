Appello di Grasso al "campo democratico": serve nuova proposta

Roma, 31 mag. - "Serve una svolta, una radicale discontinuità con le politiche degli ultimi anni, un programma fondamentale chiaro, netto, che abbia al centro innanzitutto la parte più debole del paese, quella che ha pagato il prezzo più alto della crisi". Lo scrive il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in un appello rivolto "a tutte le forze della sinistra e del campo democratico" in cui respinge la proposta di un fronte Repubblicano, "un'ammucchiata", ma chiede di "ricucire le divisioni" con una "discontinuità di contenuti, di metodi, di gruppi dirigenti".

"La priorità - scrive Grasso dopo aver passato in rassegna le ragioni della crisi - deve essere la lotta senza quartiere alla svalorizzazione del lavoro: serve una legislazione che limiti la reiterazione di contratti precari all`infinito, che dia attuazione alla carta dei diritti promossa dalla Cgil, che riformi radicalmente il sistema previdenziale riducendo l`eta pensionabile, che intervenga sulle delocalizzazioni selvagge. Il Mezzogiorno deve tornare ad essere centrale, con una nuova politica di investimenti diretti. Bisogna chiudere definitivamente l`epoca dei condoni fiscali e contrapporre alla Flat tax un principio semplice e chiaro: chi ha di più paga di più, contribuendo ad alleggerire il peso delle imposte sul ceto medio impoverito. Bisogna finalmente garantire un reale ed esigibile diritto alla cura".

In campo europeo "serve una proposta di revisione dei trattati, a partire dal patto di stabilità che soffoca gli investimenti senza contribuire a ridurre il debito, dalla modifica del Fiscal compact che vada nella direzione di una golden rule relativa a spese di investimento anche nazionali e quelle per ricerca, sviluppo e innovazione. Dobbiamo ripensare nuove politiche migratorie che promuovano l'apertura immediata di corridoi umanitari garantendo «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito a chi scappa da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con una nuova politica dei visti".

Liberi e Uguali, "nella consapevolezza della drammaticità di questo passaggio, rivolge un appello a tutte le forze politiche e sociali della sinistra e del campo democratico ad aprire da subito un confronto per verificare la possibilità di una nuova proposta per il paese. Convinti che se la partita elettorale si trasforma nel bipolarismo tra insider e outsider, euroentusiasti ed euroscettici, rigoristi e sovranisti a pagarne il prezzo più alto sarebbe in primo luogo il Paese. Non serve quindi un indistinto fronte repubblicano, un`ammucchiata in difesa dell`esistente, ma una proposta che sappia ricucire le divisioni del passato dentro una nuova stagione politica. Serve una scossa! Serve un nuovo campo di forze che parta dalla necessaria discontinuità di contenuti, di metodi, di gruppi dirigenti. Serve far emergere la capacità di rispondere alle sofferenze e alle paure di vasti strati della popolazione. Ci rivolgiamo in primo luogo a tutti coloro che hanno a cuore la difesa della democrazia costituzionale, il destino di una Europa sociale non dominata dall'austerità, la lotta alle diseguaglianze economiche, territoriali, generazionali e di genere. Siamo consapevoli che la sfida che abbiamo davanti è più importante del destino degli attuali gruppi dirigenti e delle singole organizzazioni. Questo è il tempo della generosità, ma anche della chiarezza e noi siamo pronti a fare la nostra parte".