Governo, Tria favorevole ad aumento Iva per finanziare flat tax

Roma, 31 mag. - Far scattare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia per finanziare la flat tax. E' quanto propone Giovanni Tria, probabile candidato alla carica di ministro dell'Economia del governo Lega-M5S, in un articolo pubblicato su Formiche.net due settimane fa in cui analizza il "contratto" dell'esecutivo gialloverde e definisce la misura "un'operazione vantaggiosa nel suo complesso".

Il Preside della facoltà di economia di Tor Vergata propone di "far partire la riforma con un livello di aliquota, o di aliquote, che consenta in via transitoria di minimizzare la perdita di gettito, per poi ridurle una volta assicurati gli effetti sulla crescita. Inoltre, non si vede perché non si debba far scattare le clausole di salvaguardia di aumento dell`IVA per finanziare parte consistente dell`operazione".

Tria nell'articolo si mostra più freddo sul reddito di cittadinanza rilevando che "sembra oscillare tra una indennità di disoccupazione un poco rafforzata" e "un provvedimento, improbabile, tale da configurare una società in cui una parte della popolazione produce e l`altra consuma".

Giudizio sospeso sulla correzione della riforma Fornero visto che "allo stato attuale, una stima del costo mi sembra ancora velleitaria se non si chiarisce il meccanismo".

Il candidato a Via XX settembre giudica invece "più preoccupante il fatto che non sia affatto chiaro quale sarebbe l`indirizzo del governo di coalizione che si sta formando sui temi di politica industriale" e sul sistema di controlli giudiziari e para-giudiziari "che assieme al codice degli appalti stanno paralizzando ogni velleità di attivazione degli investimenti pubblici". Secondo Tria "si tratta di temi altrettanto cruciali, se non di più, rispetto a quelli più commentati".