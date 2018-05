Fontana: interessati a passaggio provincia Vco alla Lombardia

Milano, 31 mag. - La Regione Lombardia guarda con interesse al percorso che sta portando avanti la Provincia del Verbano Cusio Ossola (Vco) per staccarsi dal Piemonte e passare alla Lombardia. Lo ha confermato il presidente Attilio Fontana che, affiancato dall'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli comuni, Massimo Sertori, ha ricevuto una delegazione della Provincia piemontese. "Se dovesse esserci una risposta affermativa al quesito dell'eventuale referendum - ha detto il presidente - c'è la nostra massima disponibilità a collaborare perché il percorso possa trovare una soluzione. Il punto di partenza però dovrà essere quello di ipotizzare come gestire un'eventuale aggregazione".

Il presidente ha anche ribadito il ruolo delle Province "Crediamo nella loro importanza, nella nostra autonomia e in quella delle Province. Ed è questo il percorso che stiamo seguendo, ad esempio, per quanto riguarda le strade provinciali: trasferiamo sì le competenze, ma anche le risorse necessarie".

Il consigliere Spadone e l'ex senatore Zanetta (rispettivamente presidente e vice presidente del comitato per il passaggio del Vco alla Lombardia) sono stati incaricati dal Consiglio provinciale del Vco a depositare presso la Corte di Cassazione la richiesta di referendum per il passaggio del Vco alla Lombardia affinché ne verifichi l'ammissibilità. Il quesito che si intende sottoporre a referendum popolare è: "Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?". Il referendum, se dichiarato ammissibile, potrebbe tenersi nella primavera del 2019.