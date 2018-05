Quartapelle (Pd): fronte europeista per arrestare distruzione

Roma, 31 mag. - "Rispetto al dibattito sul fronte unitario lanciato da Carlo Calenda, a maggior ragione se fossero confermate le notizie su un accordo di governo tra le tre forze sovraniste, più che allertare un grafico per cambiare il logo o aprire un dibattito dannoso se debba esserci anche il nostro simbolo, credo che il Pd si debba impegnare da subito per favorire alleanze nella società e nella politica affinché nasca questo fronte di opposizione europeista, liberale e sociale". Lo dichiara Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico.

"L'operazione - spiega - non deve servire a raggruppare pezzi del ceto politico, ma per insediarsi nella società e dare voce alle sensibilità emerse spontaneamente tra i cittadini e le organizzazioni della società civile. Credo sia necessario per costruire un`alternativa forte ai nazionalisti e ai populisti. Il fatto che nel contratto tra M5s e Lega non ci sia nessun riferimento alle politiche per creare lavoro, per favorire la crescita, per sostenere le imprese, per aiutare i giovani e per colmare le disparità tra uomini e donne, impone una risposta subito. Dobbiamo rivolgerci ai tantissimi interlocutori che si sentono danneggiati e chiedono di rilanciare l`Italia. Ciò sta avvenendo spontaneamente tra i cittadini e le organizzazioni della società civile, che a Milano come in varie aree del Paese, manifestano un sostegno trasversale alle istituzioni ferite dall`irresponsabilità di Salvini, Di Maio e Meloni e vogliono contribuire al lancio di una proposta politica seria e credibile che sia in grado di arrestarne la forza distruttrice", conclude Quartapelle.