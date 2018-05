Damiano: da Salvini ok a gigantesco taglio pensioni di Savona?

Roma, 31 mag. - "Mentre si discute sul nuovo Governo, mi sono letto il cosiddetto 'Piano B, Guida Pratica all'uscita dall'Euro', presentato da Paolo Savona il 3 ottobre del 2015 alla Link Campus University di Roma. A questo proposito, mi vorrei soffermare esclusivamente sul punto relativo alle pensioni". È quanto scrive in una nota Cesare Damiano, esponente del Pd, che cita pagina 71 del Piano: "Quando si parla di `Suggerimenti Operativi`, si chiede 'l'abolizione di ogni forma di sistema figurativo per la determinazione del calcolo delle pensioni con effetto retroattivo (le pensioni saranno erogate in funzione degli effettivi contributi versati), investendo i proventi nei settori che generano maggiore crescita'. La citazione è testuale. Se ben capisco, il piano di Savona propone un gigantesco taglio alle pensioni in essere, una sorta di 'Fornero 2', per finanziare la crescita del Paese. E lo si farebbe con 'effetto retroattivo', su tutte le pensioni. Mi domando: perché Salvini ha difeso a spada tratta la proposta di Savona all'economia se il Piano B, di cui è autore, è l'esatto contrario della promessa elettorale di 'superare la Fornero'? Per fare Quota 100 e i 41 anni di contributi dobbiamo tagliare gli assegni agli attuali pensionati? No grazie. Naturalmente, se ho capito male, sono pronto a ricredermi. Mi piacerebbe avere un chiarimento, al di là del ruolo che Paolo Savona potrà ricoprire", conclude Damiano.