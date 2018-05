Mosca (Pd): inaccettabili dazi punitivi dell'amministrazione Trump

Roma, 31 mag. - "La decisione presa dall'amministrazione Trump di imporre tariffe punitive sulle esportazioni di acciaio e di alluminio provenienti dall'Unione Europea, con la scusa di tutelare la sicurezza nazionale, è inaccettabile. Il protezionismo non è mai la scelta giusta e, in questo caso, i cittadini americani saranno fra i primi a subirne le conseguenze". Così, in una nota, Alessia Mosca, europarlamentare e coordinatrice del Gruppo Socialisti e Democratici nella Commissione Commercio Internazionale.

"Noi chiediamo ai leader europei di rimanere uniti e di tutelare i cittadini e alla Commissione Europea e a tutti gli attori di continuare a lavorare nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per porre un freno alla situazione attuale. Trump ha ancora una volta dimostrato di non avere rispetto per relazioni e amicizie di lunga data. Promuovere il libero commercio non significa essere ingenui. L`Ue da sempre si impegna a proteggere lavoratori e industrie europee dalla concorrenza sleale, dal dumping o dalle acquisizioni di settori chiave da parte di investitori statali, ma senza mai mettere da parte lo stato di diritto", ha concluso Mosca.