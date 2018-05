Roma, 31 mag. - "No Meloni, no. Per lei niente spazio nel governo, hanno preteso i 5 Stelle. Ma Salvini ha comunque ottenuto un premio di consolazione: con Giovanni Tria ministro dell'Economia al governo ci arriva direttamente Silvio Berlusconi. L'economista è infatti molto vicino a Renato Brunetta. Lo avevamo detto: il governo del cambiamento è in realtà il governo del cambia-idea ogni mezz'ora". Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.