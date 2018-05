Roma, 31 mag. - "Domani, venerdì 1° giugno, il Pd alla vigilia della festa della Repubblica, parteciperà alle iniziative nazionali organizzate in difesa della nostra Costituzione, delle istituzioni democratiche e del futuro degli italiani". Lo riferisce una nota del Partito Democratico. In particolare gli esponenti democratici interverranno alle kermesse che si svolgeranno, a partire, dalle ore 17 a Roma in piazza Santi Apostoli e a Milano, in piazza della Scala, dalle ore 18.