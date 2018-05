Roma, 31 mag. - "Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che SPENNA I PICCIONI in pieno giorno e in mezzo alla strada...A casa!!!". Lo scrive Matteo Salvini su facebook mentre è in corso alla Camera un incontro tra lo stesso leader del Carroccio, Luigi Di Maio e il professor Giuseppe Conte.