Intesa M5S-Lega, Tria ministro dell`Economia -2

Roma, 31 mag. - Nel curriculum di Giovanni Tria pubblicato da Formiche.net figurano tra le sue esperienze professionali: Co-direttore Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale - Didattica e Ricerca - Università degli studi "Tor Vergata". Direttore CEIS (Center in Economics and International Studies) - Università degli studi "Tor Vergata". Membro dell`OECD (Ocse) Innovation strategy expert advisory group. Membro del Consiglio di Amministrazione dell`Organizzazione internazionale del Lavoro. Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione.