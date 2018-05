Roma, 31 mag. - Il professor Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio incaricato e oggi di nuovo in predicato per assumere la guida del governo "politico" giallo-verde, è giunto alla Camera. Accompagnato dal ministro in pectore della Giustizia per il Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, si è diretto verso il palazzo dei gruppi parlamentari dove è in corso da ore il vertice fra i leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.