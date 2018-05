Governo, Boccia: si dica se si vuole voto, basta incertezza -2

Milano, 31 mag. - Quanto all'atteggiamento di Bruxelles nei confronti dell'Italia, Boccia sostiene che "è un alert a un paese che ha un debito pubblico rilevante e che quindi deve fare i conti con una propria questione che è la questione nazionale". "Quello che dobbiamo fare in Italia - ha proseguito - è non usare la questione europea come alibi per non affrontare la questione nazionale. E' una questione tutta italiana".

"Prescindiamo dalle considerazioni che fanno gli altri paesi. Noi abbiamo alcune questioni interne che sono le criticità che sono le nostre", ha concluso Boccia.