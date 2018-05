Furfaro (Futura): domani saremo in piazza Santi Apostoli

Roma, 31 mag. - "Domani saremo in piazza Santi Apostoli a fianco di tutti coloro che vogliono un'Italia democratica. In queste ore si sta delineando un governo giallo-nero, abbiamo il dovere di scegliere da che parte dell`Italia stare. Ci sono molte differenze tra noi e il Partito Democratico, pensiamo che serva cambiare l`Europa ed essere franchi sulle cose che non vanno. Ma quando c`è in ballo la Costituzione, un'istituzione presa a sberle da due leader arroganti e senza scrupoli, ogni sincero democratico non può che essere in piazza, nello stesso campo". Lo annuncia Marco Furfaro, il coordinatore nazionale della Rete Futura.