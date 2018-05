Tajani riceve a Strasburgo 8.000 giovani per laboratorio di idee -3

Roma, 31 mag. - Dibattiti, workshop interattivi, giochi di ruolo, laboratorio d`idee e numerose altre attività, approfondiranno cinque temi principali in agenda, fissati sulla base dei lavori preparatori degli stessi giovani partecipanti: • "Giovani e anziani": stare al passo con la rivoluzione digitale; • "Ricchi e poveri": per una condivisione equa; • "Da soli e insieme": lavorare per un`Europa più forte; • "Sicuro e pericoloso": vivere in tempi di turbolenze; • "Locale e globale": proteggere il pianeta. Oltre ai partecipanti, tutti i giovani europei potranno intervenire online, presentando le loro proposte sul futuro dell'Europa attraverso la piattaforma web European Youth Ideas. Il Presidente Tajani accoglierà e saluterà, domattina alle ore 10, gli 8.000 giovani partecipanti sull`esplanade del Parlamento a Strasburgo e, a seguire, terrà nell`emiciclo un suo discorso di apertura dell`evento.