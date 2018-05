Tajani riceve a Strasburgo 8.000 giovani per laboratorio di idee -2

Roma, 31 mag. - Alla vigilia dell`evento, il Presidente Tajani ha dichiarato: "Questo incontro è un grande laboratorio di idee. E` l`occasione per elaborare insieme una visione del nostro futuro, attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Domani dirò a questi 8.000 giovani che siamo qui per ascoltarli e per rispondere alle loro attese. La mia priorità è ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni e questo evento darà grande contributo. Il modo migliore per rilanciare il nostro progetto, promuovendo un`Europa più politica ed efficace, è fare tesoro dell`energia e della passione delle nuove generazioni. Per questo, sono certo di ricevere un prezioso contributo di proposte innovative che m`impegnerò a considerare e valorizzare anche nei lavori parlamentari. L`Europa è prima di tutto una grande storia di libertà. I giovani che possono studiare, viaggiare, lavorare, creare imprese e fare esperienze nel nostro meraviglioso continente pieno di opportunità, lo sanno bene. Abbiamo il dovere di tramandare questo dono prezioso che ci è stato lasciato dai padri fondatori: la libertà, la democrazia e i diritti fondamentali vanno sempre difesi e non possono mai essere dati per scontati".(Segue)