Tajani riceve a Strasburgo 8.000 giovani per laboratorio di idee

Roma, 31 mag. - Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, inaugurerà domani la terza edizione dell`evento europeo dei giovani. Ad un anno dalle elezioni europee del 2019, l`assemblea di Strasburgo accoglierà, domani e sabato (1-2 giugno 2018), la cifra record di 8.000 giovani tra i 16 e 30 anni, provenienti da tutta Europa.

Il titolo di questo terzo European Youth Event (EYE) è: "The plan is to fan this spark into a flame" (Hamilton, "My Shot"); Il piano è trasformare la scintilla in fiamma.(Segue)