Governo, Boccia: partiti chiariscano che non si esce da euro

Milano, 31 mag. - "L`Europa è imprescindibile. L`euro è imprescindibile. Altra cosa e riformare l`Europa dal di dentro. Sarebbe opportuno che tutti i partiti politici chiarissero il fatto di non uscire dall`euro". Lo ha chiesto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018.

"Tornare a una valuta debole in un paese che non ha materie prime e riportarlo alla svalutazione - ha spiegato - significa non solo creare danno alle imprese ma anche alle famiglie italiane per il costo del debito pubblico italiano. Un punto di interesse in più in termini di tasso significa a regime 20 miliardi di euro in più per la sostenibilità del debito. Stiamo attenti su queste cose. Ci sono dei fondamentali che sono nell`interesse del paese".

"Sarebbe opportuno - ha ripetuto- che i partiti facessero chiarezza".