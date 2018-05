Legambiente: basta alibi, Italia intervenga su maladepurazione -2

Roma, 31 mag. - "La maxi multa - aggiunge Zampetti - arriva per l`incapacità della Penisola di gestire il ciclo delle acque reflue, senza contare che in questi anni in alcune regioni del Mezzogiorno si è persa la grande occasione offerta dai fondi Cipe, destinati alla costruzione e all`adeguamento degli impianti, per mancanza di progetti adeguati e di qualità". Quindi "è ora di dire basta ad ogni forma di alibi, l`Italia intervenga immediatamente per contrastare questa emergenza che causa danni all`economia, al turismo e soprattutto all`ambiente, in particolare alle acque di fiumi, laghi e mare come Legambiente ha denunciato con le campagne di Goletta Verde e Goletta dei laghi".

"È fondamentale - conclude il direttore generale di Legambiente - che la gestione delle acque reflue e l`adeguamento del nostro sistema depurativo, insieme a progetti di qualità e innovativi, diventi una delle priorità dell`agenda politica. Non sono più ammessi ritardi e multe a carico della collettività".