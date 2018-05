Legambiente: basta alibi, Italia intervenga su maladepurazione

Roma, 31 mag. - "Basta alibi, l`Italia intervenga per risolvere il problema della maladepurazione che, oltre a costare multe salate a carico della collettività, causa anche danni al turismo e gravi conseguenze all`ambiente e alle acque di fiumi, laghi e mare" così Legambiente dopo la maxi multe della Corte Ue all`Italia sulle acque reflue.

"In Italia la maladepurazione continua ad essere un`emergenza irrisolta", ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, sottolineando: "Nonostante gli avvertimenti e il tempo dato, in questi anni, dall`Europa al nostro Paese per mettersi in regola sul fronte delle acque reflue, ad oggi l`Italia è ancora in forte ritardo e poco è stato fatto per risolvere il problema della maladepurazione come conferma la maxi multa, da 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di inadempienza, arrivata oggi dalla Corte di giustizia europea. Soldi che avremmo potuto spendere per aprire nuovi cantieri per la depurazione e realizzare sistemi efficienti e moderni, creando nuovi posti di lavoro". (Segue)