Wwf: multa Ue acque reflue non sorprende, inquinare pessimo affare

Roma, 31 mag. - "Inquinare, e non impedirlo, è veramente un pessimo affare. Ci rimettono l`ambiente e gli ecosistemi (terrestri, fluviali e marini), la salute umana e ora anche le nostre tasche": questo il commento del Wwf Italia alla notizia della maximulta che la Corte di giustizia europea ha comminato all'Italia in tema di mancata depurazione delle acque reflue.

"La multa - sottolinea Wwf - non è certo una sorpresa, ma è il frutto di tanti anni di gravi inadempienze sulle normative europee, normative che peraltro la stessa Italia ha giustamente contribuito a fissare". L'associazione ambientalista ricorda che l`Italia, infatti, era già stata condannata nel 2012 e la Corte aveva dato un ulteriore termine - 11 febbraio 2016 - per applicare la prima sentenza che allora riguardava 109 comuni. Scaduto anche questo termine la Commissione Europea ha chiesto la nuova condanna, "che puntualmente è arrivata", e "non sono bastati oltre 18 anni di tempo per mettersi in regola. L`Italia ha ridotto le situazioni fuori norma, ma ha comunque continuato ad avere oltre 70 aree o centri urbani sprovvisti di reti fognarie o di sistemi di trattamento delle acque di scarico. E sono 18 le regioni fuori regola".

Il Wwf esprime preoccupazione anche per le altre procedure che incombono sull`Italia in materia di acque, riguardanti la inadeguata applicazione della Direttiva quadro acque, una concernente le derivazioni a scopo idroelettrico e - ricorda - "una più generale per la generale mancata attuazione della direttiva, con particolare riguardo all'insufficiente coordinamento, all`assenza di metodologie corrette per gli inquinanti nelle acque sotterranee, ai prezzi dell`acqua in agricoltura e ad altre questioni legate sempre al settore agricolo".