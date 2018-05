PD: «Salvini gioca con Di Maio, pagliacciata continua»

ROMA - «Giorgia Meloni è il nuovo Savona. Salvini continua a giocare con Di Maio spostandogli sempre la palla per non fare nulla. E continua questa pagliacciata infinita sulle spalle degli italiani. Una vergogna che dura da 3 mesi. L'Italia merita rispetto e rappresentanti seri». Così Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd, in un tweet.