Governo, Boccia: si dica se si vuole voto, basta incertezza

Milano, 31 mag. - "Siamo in trepida attesa. Siamo in un momento in cui abbiamo auspicato che si esca dalla situazione. Nel senso che se c`è la volontà di andare al voto lo si dica quanto prima in modo che ci evitiamo questa incertezza". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo boccia, a margine di un convegno nell'ambito del festival dello sviluppo sostenibile 2018, commentando lo stallo della crisi politica.

"Se invece c`è la volontà di costruire le condizioni per un governo del Paese - ha aggiunto - lo si faccia quanto prima . Anche noi siamo in attesa. Vediamo molte tattiche e auspichiamo che prevalga in buon senso e il pragmatismo nell`interesse del paese". Boccia ha poi così replicato a chi gli chiedeva se vedrebbe meglio un governo tecnico guidato da Carlo Cottarelli o uno politico guidato da Giuseppe Conte: "Non entriamo nel merito dei nomi dei partiti e dei colori. Valuteremo provvedimento per provvedimento". (Segue)