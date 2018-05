Quagliariello: «FdI nel Governo? Coalizione resta unita»

ROMA - «L'eventuale ingresso di FDI darebbe maggior peso parlamentare a questo governo. Io credo che quest'ingresso non dovrebbe in nessun modo cambiare l'atteggiamento di Forza Italia e dei movimenti che sono in Forza Italia come IDEA, che rappresento. Ovvero un atteggiamento di opposizione critica». Il senatore Gaetano Quagliariello (IDEA, gruppo Forza Italia) è intervenuto su Radio Cusano Campus spiegando che «noi di un'alleanza coi 5 Stelle non ci fidiamo e alcuni aspetti di questo contratto, come quelli sulla giustizia e quelli sul sud, non ci piacciono e dunque ci impediscono di dare la fiducia a questo governo. Ma - ha aggiunto - non abbiamo né un atteggiamento di preventiva opposizione, né di negazione ad oltranza. Aspettiamo i fatti. Il centrodestra ha un'esperienza di governi a livello amministrativo e regionale che non può essere sottovalutata. Da questa bisogna partire per ritrovare una nuova sintesi. Ci sono tanti motivi perché la coalizione vada avanti».