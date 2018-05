Governo, Juncker: ho piena fiducia nel genio degli italiani

Roma, 31 mag. - "Ho piena fiducia nel genio degli italiani". E' uno dei pochi commenti che il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si sia prestato a rilasciare interpellato sulla situazione nella Penisola. Altrimenti in generale "il mio consiglio, per questa settimana, è di essere silenziosi e cauti quando arrivano domande sull'Italia", ha detto.

Nei giorni scorsi si sono innescate aspre polemiche su alcune frasi pronunciate sull'Italia da un commissario europeo, il tedesco Guenter Oettinger.

Quanto al cosa possa fare l'Ue per evitare la frammentazione dell'area euro e acuire le difficoltà di Paesi periferici, tra cui l'Italia, "dobbiamo applicare le regole, ce le abbiamo, sono complete. Hanno portato al risultato che, con la dimensione di flessibilità introdotta nel Patto, all'Italia venisse lasciato spendere su 2016 e 2017 18 miliardi di euro più di quanto previsto, senza alcuna sanzione del Patto di stabilità. Qualcosa senza precedenti, se non lo avessimo fatto avremmo ammazzato la crescita in Italia e altrove".