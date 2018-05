Scambi polemici Soros-Morgan Stanley sull'Italia e la crisi in Ue

Roma, 31 mag. - Botta e risposta a distanza tra due pesi massimi della finanza sulla base di visioni allarmistiche e, all'opposto, rassicuranti sull'Italia e l'Europa. Da una parte il magnate George Soros, che ha lanciato un allarme sulla "crisi esistenziale" che sta vivendo l'Unione europea e il rischio che si riproponga una crisi finanziaria globale (quest'ultima però legata anche ai movimenti del dollaro). Dall'altra l'amministratore delegato di Morgan Stanley, James Gorman, che liquida l'ipotesi di una Europa in pericolo come "ridicola" mentre mette in guardia gli investitori dal prendere decisioni avventate di disimpegno dalla Penisola.

In realtà l'apparente incomprensione tra i due sembra esser in parte legata al fatto che non dialogavano tra loro ma parlavano in sedi e tempi diversi di questioni non del tutto coincidenti.

Soros ha lanciato il suo allarme sull'Ue con un intervento a Parigi mercoledì, al Council on Foreign Relations. E non era tanto incentrato sull'Italia, che pure veniva menzionata nel discorso, quanto a quelli che ritiene i tre principali problemi strutturali su cui ritiene che l'Unione si stia giocando il suo futuro: la crisi dei rifugiati e migratoria (su cui peraltro ha negato di essere a favore di arrivi incontrollati), la disgregazione territoriale (come con la Brexit) e le conseguenze dell'austerità.

"L'Unione europea si trova in una crisi esistenziale. Tutto quel che poteva andar male lo ha fatto", ha affermato Soros. Poi c'è il pronostico di una nuova possibile crisi finanziaria globale, che però nella visione di Soros va oltre i confini dell'Ue e non è certo legata alla sola Italia. "La forza del dollaro sta già causando una fuga dai mercati delle valute emergenti. Potremmo dirigerci verso una nuova grande crisi finanziaria", ha infatti affermato.

Tuttavia è proprio sull'ipotesi che dal caso Italia possa esplodere una crisi sistemica dell'Ue che ha ritenuto di rispondergli, da un convegno a Pechino, il numero uno di Morgan Stanley. Forse in parte deviato anche da come gli è stata posta la domanda in una intervista con Bloomberg. "Onestamente penso che sia ridicolo - ha affermato -: non fronteggiamo nessuna minaccia esistenziale".

Quello che è accaduto a livello elettorale in Italia è in realtà qualcosa di più diffuso: "penso che sia qualcosa che vediamo da 10 o 15 anni in molti paesi nel mondo - ha rilevato il banchiere - una percezione diffusa sul fatto che la media dell'economia abbia una performance migliore dell'economia individuale: e questo fa crescere il populismo".

In ogni caso sull'Italia il numero uno della banca d'affari sconsiglia di lasciarsi condizionare da sviluppi improvvisi. "Non si reagisce a notizie di sole 24 ore. Da investitore non puoi rispondere a cose simili, noi non siamo trader, non siamo hedge fund, guardiamo al valore sul lungo termine". Quindi sul caso Italia "la mia reazione - ha detto Gorman - è che non si reagisce e si guarda alla situazione per un po'".