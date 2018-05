Crosetto: «Cambieremo un po' programma M5S-Lega»

ROMA - Se appoggiaste il governo M5S-Lega, il programma sarebbe quello già noto. Vi andrebbe bene? «Credo lo modificheremo un po', penso di sì». Lo ha detto Guido Crosetto (FdI) ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

«Ho sempre detto cosa ne pensavo» per esempio del reddito di cittadinanza, ha spiegato, e «penso sia un reddito di sudditanza, perché la gente veramente libera, preferisce guadagnarsi i soldi col lavoro».

FAVOREVOLE ALLA TAV - Riguardo la flat tax «penso sia necessaria sia sulle imprese che sulle persone», così come «sono favorevole» alla Tav.

«La posizione sulle grandi opere mi sembra assurda - ha spiegato Crosetto - non si puo' pensare di togliere le grandi opere che stanno ad un Paese come il sistema arterioso e venoso sta al corpo umano».

Sulla giustizia, ha continuato, c'è «un abominio. Siamo in un Paese - ha rilevato Crosetto - in cui la somma delle intercettazioni di tutti gli altri Stati è inferiore alla metà di quelle che ci sono in Italia e si dice che si vuole aumentarle».