Aggiornamenti sociali: governo del cambiamento cambia poco -2

Roma, 31 mag. - Aggiornamenti Sociali esamina il testo del contratto siglato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettendo in luce non tanto i contenuti quanto lo spirito di fondo che lo pervade. Mettendo in luce, ad esempio, che quando si parla di dignità "essa viene però riferita 'all`individuo', come se questo termine fosse sinonimo di 'persona'. In questo modo, forse inconsapevolmente, si svuota il principio personalista della Costituzione. O sottolineando che "non è un caso che, pur di fronte a un`Italia variegata e plurale, il termine 'minoranza' nel Contratto appaia una sola volta, in riferimento alle dinamiche parlamentari e non a quanto accade nella società". O, ancora, emerge continuamente la "riduzione di ogni aspetto della vita sociale a occasione di business: ad esempio il patrimonio artistico e paesaggistico del Paese è concepito fondamentalmente come fattore di crescita economica del turismo. Qui come altrove, appare chiaro come il vero riferimento sia il tornaconto. Si compie così lo svuotamento del linguaggio dei valori e dei principi, che pure continua a essere utilizzato".

Due, per i gesuiti di Aggiornamenti Sociali, le piste da seguire: è necessario, scrive padre Costa, un "lavoro culturale di narrare il bene, riuscendo a parlare alla gente e a comunicare una prospettiva profondamente umana che rimette al centro la fiducia, i legami e persino il punto di vista di chi è scartato". Ed è necessaria "la mobilitazione per la tutela di altri diventa anche una modalità di diffondere una cultura alternativa, che possa fare da contraltare a quella che ha ispirato il Contratto e che continuerà a emergere".