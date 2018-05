Aggiornamenti sociali: governo del cambiamento cambia poco

Roma, 31 mag. - Cambia poco col governo del cambiamento. E', in sintesi, l'analisi di Aggiornamenti Sociali, la rivista dei gesuiti italiani, che in un editoriale sostiene che il vero cambio epocale sarebbe "rianimare la politica italiana" con una "mobilitazione concreta e attiva per la tutela della dignità e dei diritti di tutti".

"Pur inedite, le modalità con cui ha preso piede l`alleanza tra M5S e Lega non hanno rappresentato una frattura, ma l`esito di una cultura democratica che attraversa l`intero scenario politico nazionale, al cui interno si collocano anche le esperienze che l`hanno preceduta, a partire da quel renzismo che pure rappresenta il bersaglio polemico di entrambi i movimenti", scrive padre Giacomo Costa nell'editoriale. "In comune hanno ad esempio la retorica e talvolta l`affanno della novità: il cambiamento a cui è intitolato il contratto è la versione 'ministeriale' del 'vaffa' grillino (e per nulla alieno alla tradizione leghista), ma ha molto da spartire anche con il giovanilismo della rottamazione di Renzi, a cui i due attuali leader sono accomunati anche dal punto di vista generazionale". Per il gesuita, nell'ultimo decennio "i partiti hanno finito per scimmiottarsi e imparare il peggio l`uno dall`altro".

