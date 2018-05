Ue, Asvis: basare piano di rilancio su sviluppo sostenibile -2

Milano, 31 mag. - "L`Unione europea - ha proseguito Giovannini parlando a nome del gruppo Europe Ambition - è chiamata ad affrontare una serie di problemi cruciali che riguardano le nostre società e che hanno a che fare con gravi disuguaglianze sociali e squilibri ambientali: questioni che devono essere affrontate con urgenza costruendo una maggiore cooperazione e mettendo i temi dello sviluppo sostenibile al centro di una `nuova narrativa` per l`Europa, in grado di mobilitare imprese e società, puntando sulle giovani generazioni".

In Europa, evidenzia l'Asvis, non mancano esempi positivi di Paesi che vantano risultati eccellenti nelle variabili chiave che compongono il benessere (reddito, aspettativa di vita, occupazione, libertà, fiducia, qualità dell`ambiente, ecc.) e campioni dello sviluppo sostenibile. D`altra parte, la finanza sostenibile, le partnership pubblico- privato e i massicci investimenti orientati alle energie rinnovabili e all`economia circolare dimostrano che il `mondo di domani è già qui`. Si tratta di accelerare e rafforzare il cambiamento, anche allo scopo di accrescere la posizione competitiva del nostro Continente a livello globale sulle tecnologie per lo sviluppo sostenibile.

"La Commissione europea - ha concluso Giovannini - sta preparando le sue proposte su come incorporare l`Agenda 2030 in tutte le politiche dell`Unione. La Conferenza di oggi rappresenta uno dei principali contributi della società civile europea a questo processo e la presenza di rappresentanti delle principali Istituzioni europee testimonia l`importanza da esse attribuita a questo evento".

Tra i temi discussi dalla Conferenza di Milano, il documento "New narrative for Europe" e un appello del gruppo dei giovani di Visegrad, associazione di giovani provenienti da Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che esprime alcune proposte con l`ambizione di riformare l`Europa attraverso un salto di qualità nelle politiche integrate di pace, solidarietà, giustizia e resilienza. La Conferenza promuove una `partnership rafforzata` tra attori statali e non per affrontare i rischi derivanti dal cambiamento climatico, la crisi della biodiversità e le disuguaglianze sociali.

Le raccomandazioni discusse alla Conferenza di Milano, nella forma di una Roadmap europea per gli anni 2018-2022, insieme alle 10 proposte contenute nel Documento "New narrative for Europe", saranno presentate alla Commissione e in occasione dei lavori preparatori del Consiglio europeo di dicembre sul futuro dell`Europa. Tra le proposte più importanti, in vista delle elezioni europee del 2019, si segnala l`inclusione tra i criteri per la selezione dei presidenti delle istituzioni europee di un`esplicita adesione all`Agenda 2030 e di un preciso impegno ad accelerarne l`attuazione. La Conferenza di Milano accoglie anche l`iniziativa delle organizzazioni giovanili per le consultazioni intergenerazionali da condurre nei prossimi due anni al fine di identificare i principali temi e le problematiche che riguardano il mondo dei giovani e di coinvoglerli in iniziative relative, ad esempio, all`uso della tecnologia blockchain e alla finanza inclusiva e sostenibile.