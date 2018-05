Roma, 31 mag. - "La disoccupazione giovanile è in aumento. Sgravi fiscali per le imprese che assumono giovani, potenziamento degli istituti tecnici professionali, sostegno all`autoimprenditorialità: siamo convinti che quella di Forza Italia sia la soluzione migliore per invertire la rotta #ISTAT". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.