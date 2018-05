Ue, Asvis: basare piano di rilancio su sviluppo sostenibile

Milano, 31 mag. - I rischi per il futuro dell`Unione europea possono essere affrontati e superati con una forte leadership politica basata sull`Agenda 2030 per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L`Europa può e deve restare leader mondiale dello sviluppo sostenibile, coniugando crescita economica, equità sociale e rispetto dell`ambiente, rilanciando "il sogno europeo" di pace e benessere per tutti che ha guidato per tanti anni l`Unione europea. Questi i temi che sono stati al centro della Conferenza di Milano su "SDGs, clima e il futuro dell`Europa", organizzata dall`Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) in collaborazione con altre organizzazioni europee, ospitata oggi all`UniCredit Pavilion.

L`incontro fa seguito alla conferenza dello scorso anno, tenutasi in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, durante la quale il gruppo Europe Ambition 2030, rete europea di organizzazioni della società civile, presentò il documento `Rethink Europe` in cui si chiedeva all`Unione europea di perseguire le proprie politiche tenendo conto del percorso delineato dall`Agenda 2030 sottoscritta da tutti i Paesi dell`Onu a settembre del 2015.

"Nonostante i tanti risultati positivi raggiunti nel corso della sua storia, è tempo di `trasformare l`Europa' seguendo le indicazioni contenute nell`Agenda 2030. Una trasformazione fondamentale, fatta di maggiore e non di minore integrazione, che riguarda il futuro di tutti noi e che deve diventare l`obiettivo comune degli Stati Membri e delle Istituzioni Ue", ha ribadito Enrico Giovannini, portavoce dell`Asvis, che con i suoi 200 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia e un unicum anche in Europa. (segue)