Governo, Polverini (FI): errore non dare mandato a Salvini

Roma, 31 mag. - "Ancora una volta Berlusconi e Forza Italia hanno dimostrano che l`interesse degli italiani viene prima di quelli di partito. Con il via libera a Salvini di formare un governo i risparmi degli italiani potranno essere salvaguardati. Sempre che Salvini con Di Maio saranno in grado di trovare una soluzione che possa essere condivisa anche dal Presidente Mattarella. Ora anche con il contributo di Fratelli d`Italia". Lo ha detto Renata Polverini, deputata di Forza Italia, intervenendo a Radio Sonica.

"La coalizione di centrodestra - ha continuato - supererà questa prova anche se sarà difficile, del resto la stessa coalizione è rimasta tale anche quando Lega e Fratelli d`Italia sono rimasti all`opposizione dei governi Monti e Letta. Un grave errore, però, è stato commesso all`inizio di questa legislatura, ovvero non voler assegnare un incarico, anche esplorativo, al leader della coalizione di centrodestra che ha raccolto la maggioranza dei consensi degli italiani alle elezioni del 4 marzo. Era necessario - ha concluso Polverini - tentare una maggioranza in Parlamento anche perché la nostra è per Costituzione una Repubblica parlamentare".