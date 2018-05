Incontro Di Maio-Salvini a Montecitorio

ROMA - È in corso a Montecitorio l'incontro fra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, per definire le possibili intese per la partenza del Governo gialloverde. Da verificare il ruolo eventualmente da affidare all'economista Paolo Savona, bocciato dal Quirinale domenica scorsa come candidato all'Economia, e quindi di fatto l'intera lista dei ministri è da definire. Ma è da vedere anche se nei nuovi equilibri rientrerà una partecipazione attiva di Fratelli d'Italia all'interno della maggioranza.