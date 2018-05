Istat, Patriarca (Pd): Paese va avanti nonostante Lega e M5S

Roma, 31 mag. - "Sono 88 giorni dalle elezioni, e Lega e 5 Stelle ancora litigano se fare o non fare il governo. Ma il Paese non resta fermo, le aziende nonostante tutto credono in una ripresa, e il lavoro aumenta". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca, nel commentare i dati ISTAT.

"Ad aprile 23,2 milioni occupati, miglior risultato di sempre. Ma non basta. Dobbiamo lavorare per la buona occupazione, soprattutto per i nostri giovani: salario minimo e riduzione del cuneo fiscale", conclude Patriarca.