Crosetto: non sarò ministro Difesa, se FdI al governo c'è Meloni

Roma, 31 mag. - "Non sono ministro della Difesa in pectore, smentisco in modo ufficiale: non farò il ministro della Difesa, se Fratelli d'Italia entrasse al governo c'è già Giorgia Meloni". Lo ha dichiarato Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d'Italia, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

La leader di FdI sarebbe un buon ministro della Difesa? "Si, è una lavoratrice indefessa, capace, precisa, puntuale", ha detto Crosetto. Che percentuale dà alla nascita del governo? "L'80 per cento direi".