Boccia (Pd): governo politico o si vada subito al voto

Roma, 31 mag. - "Tre mesi sono un tempo che racconta abbondantemente il caos determinato nel Paese da Lega e M5S. È finito anche il tempo disponibile per chi vive di tattica politica. Il risparmio degli italiani non consente alla politica un'altra settimana caotica come quella che stiamo vivendo. Salvini e Di Maio ne prendano atto. Se non c'è una maggioranza politica, meglio andare immediatamente al voto chiarendo le posizioni delle forze politiche soprattutto su Euro e futuro dell'Europa". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera.

"Il sostegno eventuale a Carlo Cottarelli o è collettivo, anche attraverso l'astensione di tutti e garantito da un percorso chiaro indicato dal Capo dello Stato, oppure rischia, in caso di voto contrario, di acuire le tensioni sui mercati - aggiunge -. Da lunedì non c'è un investitore internazionale che acquista debito italiano. Acquistano solo coperture e sono in attesa di capire dova va l'Italia, come è inevitabile che sia in casi come questi. In alcuni momenti i BTP italiani a due anni hanno avuto prezzi più alti di quelli greci; ulteriori tensioni potrebbero portare a una riduzione del rating del debito sovrano che metterebbe in difficoltà anche la Bce. Non capire questo non significa essere amici del popolo e nemici dei banchieri, ma irresponsabili che portano il Paese in una folle spirale finanziaria". "In queste ore di relativa calma c'è solo il consueto impegno delle banche italiane più solide nell'acquistare debito italiano, alle quali però non si può chiedere di farlo all'infinito. La responsabilità di fermare questo stato di cose, esploso con l'irresponsabile rottura avvenuta domenica scorsa tra Lega-M5S e Quirinale, deve essere sentita da tutti sostenendo un percorso chiaro e in tempi brevi. O governo politico o voto immediato - conclude Boccia -. Nello stesso tempo il PD, dopo averlo più volte fatto in Parlamento chiedendo con urgenza l'approvazione di una risoluzione unitaria sul Def con il disinnesco delle clausole di salvaguardia, ribadisce in queste ore che l'unico provvedimento immediato che andrebbe fatto con urgenza è lo stop all'aumento dell'Iva del 2019".