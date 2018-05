Lombardia, al via nuovo progetto educativo anticorruzione

Milano, 31 mag. - Parte oggi un nuovo programma dedicato all'educazione alla legalità nelle scuole della Lombardia. "Nell'ambito dei temi dell'anticorruzione e del contrasto alla criminalità organizzata - ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - nel biennio 2018-2019 svilupperemo il progetto 'Gli strumenti della legalità dei Centri di Promozione della Legalità (CPL)' per il sistema scolastico e produttivo della Lombardia. Per l'iniziativa sono stati stanziati 280 mila euro".

I 13 Centri nati in Lombardia nel 2015, grazie ad una Convenzione tra Regione ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentano reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni) che attraverso un patto educativo sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza, dell'impegno e dell'alleanza culturale.

Le finalità del programma sono: organizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro nei quali siano valorizzati gli aspetti dell'anticorruzione e delle componenti che concorrono alla costruzione di una gestione/amministrazione legale e trasparente dell'impresa; formare un pool di docenti che posseggano preparazione specifica sui temi della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata (da utilizzare come formatori per le attività delle scuole che ne facciano richiesta). Altre finalità del programma sono quelle di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria territoriali e con le associazioni d'impresa, con le quali i CPL come rete o le singole istituzioni scolastiche ad essi appartenenti, instaurino un rapporto di proficua e reciproca collaborazione, attraverso iniziative volte a far conoscere, ove non si fosse già creata una tale situazione, la realtà progettuale dei CPL.

Il programma prevede inoltre la realizzazione di attività di condivisione tra studenti sui temi oggetto della Convenzione, nell'ambito della quale è prevista inoltre l'istituzione di un Tavolo tecnico inter istituzionale che coinvolge Usrl, Regione Lombardia e un rappresentante per ogni CPL, con il compito di verificare e validare le azioni progettuali dei CPL nonché svolgere un coordinamento delle stesse a livello regionale.