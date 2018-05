Fassina: subito esecutivo M5s-Lega o voto a luglio con Gentiloni

Roma, 31 mag. - "In queste settimane, con il No a Paolo Savona, con la narrazione delle prossime elezioni come un referendum sulla Ue e sull`euro, con la proposta di Fronte Repubblicano si è tentato di negare una svolta sulle politiche economiche. Non si è voluto prendere atto dell`enorme sofferenza economica e sociale del Paese e della necessità di forzare l`europeismo liberista, le regole del mercato unico e del Fiscal Compact, per incominciare a curare le ferite", È la risposta di Stefano Fassina a Omnibus, La7, alla domanda sulle prospettive del governo.

"Paradossalmente, tale offensiva di normalizzazione è stata favorita dal comportamento di M5S e Lega: dalla scelta di un tecnico come il prof Conte a Presidente del Consiglio, dalle improvvisazioni e dalle continue giravolte - ha aggiunto -. La perdurante incertezza del quadro politico deve finire. Di Maio e Salvini arrivino nelle prossime ore a un governo politico oppure si vada al voto al più presto posso con il Governo Gentiloni. Vi sarebbe un`ulteriore caduta di credibilità istituzionale e politica generale con un Governo Cottarelli senza alcun sostegno del Parlamento", ha concluso Fassina.