Toti a Delrio: destra non è barbara, è vulgata fuori da realtà

Genova, 31 mag. - "Non c'è una sinistra che governa bene e tranquillizza e una destra fatta da barbari che devasta il Paese. È una vulgata e una narrazione totalmente fuori dalla realtà. Rimettiamo i toni a posto: ognuno faccia maggioranza e opposizione come ritiene ma smettiamo di parlare di cose che non esistono come i neofascisti o i marziani". Lo ha detto oggi a Genova il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando le dichiarazioni di Graziano Delrio, secondo cui il comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, previsto nella bozza di contratto di governo tra M5s e Lega, sarebbe come il gran consiglio del fascismo.

"La vulgata per cui la sinistra governava bene, lo spread era a posto, l'Europa ci voleva bene e tutte le famiglie e le imprese erano felici - ha sottolineato Toti - è stata smentita il 4 marzo, quando chi aveva governato così bene ha fatto il risultato peggiore della sua storia repubblicana. Il centrodestra invece - ha concluso il governatore ligure - ha dimostrato per tabulas la sua capacità di governare bene nelle regioni".