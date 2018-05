Governo, Dombrovskis (Ue): valuteremo proposte concrete e bilancio

Roma, 31 mag. - L'Italia non è l'unico Paese dell'Ue in cui il processo di formazione del nuovo governo richieda "un certo tempo", ha rilevato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sottolineado che l'esecutivo comunitario non intende interferire in questa fase. "Valuteremo le proposte concrete del nuovo governo che saranno presentate sotto forma di programma di stabilità e piano di bilancio 2019", ha affermato durante una conferenza stampa.

"Il processo costituzionale in Italia è in corso. L'Italia non è l'unico Paese in cui sia servito un certo tempo per fare un nuovo governo e questo lo dobbiamo rispettare. In questa fase - ha detto - non ci prestiamo ad alcuna speculazione sulle discussioni".