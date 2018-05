Tajani: altro che 'prima gli italiani', qui è 'prima i partiti'

Roma, 31 mag. - "C'è grande preoccupazione perchè tanti cambiamenti in pochi giorni non danno tante rassicurazioni. Sono preoccupato per i risparmi e i mutui degli italiani: mi pare che più che gli italiani si stiano mettendo i partiti davanti a tutti". Lo ha detto a SkyTg24 il presidente dell'Europarlamento, il forzista Antonio Tajani. "La cosa peggiore - ha rilevato - è non avere un governo, i continui cambiamenti di posizione. L'Italia dà una pessima immagine di sè. Gli italiani hanno diritto ad avere un governo, non per accontentare la Ue ma per risolvere i problemi degli italiani. Si è perso troppo tempo, sono andati in fumo miliardi di euro: soldi dei contribuenti e della classe media. Si dice 'italiani, italiani, italiani', ma non basta parlare, bisogna fare".

Tajani ha ribadito che "Fi non sosterrà questo governo, perchè M5s è l'antitesi dei programmi del centrodestra". In particolare "l'uscita dall'euro è una sciocchezza, significherebbe arrecare un danno enorme agli italiani, distruggerne i risparmi, il loro potere d'acquisto, dare un colpo mortale a Pmi e industria italiana. Non si può uscire dall'euro senza uscire dall'Europa. Significa pagare i debiti che abbiamo all'estero con l'euro, mica con la nuova moneta. Le imprese saranno costrette a pagare dei dazi, avranno una nuova politica doganale. E queste cose bisogna dirle ai cittadini. Bisogna raccontare la verità, la propaganda lascia il tempo che trova: non abbiamo bisogno di Masaniello ma di gente seria che si mette a lavorare e risolve i problemi degli italiani.

Quanto al rapporto con Lega e FdI, ormai entrambi impegnati nel dialogo con M5s, Tajani dice: "Il fondatore del centrodestra è Berlusconi, lui ha permesso a Lega e FdI di diventare protagonisti della politica italiana. E nel documento programmatico del centrodestra non c'era assolutamente l'uscita dall'euro. Abbiamo un'alleanza, non siamo lo stesso partito. Non sarò mai dalla parte di chi vuole distruggere, di chi vuole uscire dall'euro, di chi promette cose irrealizzabili o addirittura perniciose per gli italiani".