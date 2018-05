Gelmini: problema per Di Maio si chiama Di Battista, non Savona

Roma, 31 mag. - "A me pare che il problema per Di Maio si chiami Di Battista, non Savona. Il problema è che internamente c'è una grande conflittualità, molte perplessità sulle capacità di Di Maio. Di Battista si sta scaldando, adesso fa un viaggio all'estero ma tornerà presto e il risultato è che per Di Maio o adesso si aprono le porte di palazzo Chigi o mai più". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Mattino Cinque", su Canale 5.

"Quindi, francamente Di Maio sta dimostrando di mettere al primo posto i suoi interessi, la sua carriera politica e non l'Italia", ha concluso Gelmini.