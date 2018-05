Ronzulli: da Fi mai la fiducia a un governo tecnico

Roma, 31 mag. - "Non voteremo mai la fiducia a un governo tecnico". Così Licia Ronzulli, (Forza Italia), in diretta ad Agorà Rai Tre, il programma condotto da Serena Bortone.

"Non voteremo mai la fiducia a un governo fatto da quelle forze politiche. Ma siccome di questo governo, che forse dovrebbe nascere, fa parte un alleato, se l'alleato riesce a portare sul tavolo quello che noi abbiamo già, e cioè un contratto fatto il 4 marzo con gli italiani, tra il centrodestra e gli elettori, con gli elettori che hanno votato in base a quel programma, se sul tavolo ci saranno alcuni provvedimenti che fan parte del perimetro del centrodestra, come sempre, in modo responsabile (Forza Italia, ndr) li voterà".