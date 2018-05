Toti: il Terzo Valico non è più fermabile né discutibile

Genova, 31 mag. - "Il Terzo Valico è un'opera già totalmente finanziata, un'opera appaltata all'80% ed entro la fine dell'anno, probabilmente anche prima, lo sarà al 100%, quindi è un'opera irreversibile dal punto di vista ovviamente dei costi ma anche della sua utilità. È un'opera che non è più fermabile né discutibile". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine di un sopralluogo all'interno del cantiere di Fegino del Terzo Valico, la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Genova a Milano.

"Non è un messaggio al governo - ha spiegato il governatore ligure - perché gli amici della Lega hanno ribadito che il Terzo valico e la Gronda autostradale di Genova non sono in discussione. Le opere strategiche collegate al sistema portuale della Liguria - ha affermato Toti - sono opere che servono al Paese e, con buona pace di tutti, devono essere fatte".

"Sarà - ha sottolineato il governatore ligure - la più lunga galleria ferroviaria del nostro Paese. Questa grande opera, che renderà la Liguria più competitiva dal punto di vista logistico, sarà completata mese più mese meno - ha concluso Toti - nell'autunno del 2022".